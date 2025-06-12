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общество

В Новосибирске начались рейды по заброшенным дачным участкам

Фото: Сиб.фм

С 12 июня в Новосибирске стартовали профилактические рейды на территории садовых товариществ и частной застройки.

Росреестр проверяет участки, которые могут использоваться не по назначению или вовсе заброшены. Основанием для проверки служат заросшая трава, мусор, аварийные постройки и отсутствие владельцев более года. Если нарушения подтвердятся, собственника уведомят и дадут три года на устранение проблем. В противном случае участок может быть изъят через суд и передан муниципалитету.

Желающие избавиться от земли добровольно могут подать заявление в МФЦ. Власти подчёркивают, что цель — не изъятие, а наведение порядка и эффективное использование участков.

Напомним, что в 2026 году пенсии новосибирцев повысят дважды и выше инфляции

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Валерия Митрохина
Журналист

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