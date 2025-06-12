В Новосибирске спасли младенца с уникальной опухолью сердца

В центре им. академика Е.Н. Мешалкина провели сложную операцию – хирурги успешно удалили каменистую опухоль, заполнявшую практически всю полость сердца трёхмесячной девочки из Приморского края.

«Остававшаяся свободной полость левого желудочка была невероятно маленькой, что должно было привести к тяжелой сердечной недостаточности. К моменту госпитализации эти явления начали стремительно прогрессировать», — рассказала детский кардиолог Алена Каук.

Операция стала вызовом для медиков – ни КТ, ни МРТ не позволяли определить точные границы образования. Новосибирские врачи приняли решение провести телемост с коллегами из других городов России. Для того, чтобы понять ситуацию более детально, хирурги начали брать образцы ткани опухоли с помощью операции эндоваскулярной биопсии. Это операция позволяет взять образцы ткани без полостной операции.

Однако во время биопсии произошла остановка сердца. В экстренном порядке кардиохирурги Юрий Кулябин и Илья Сойнов приступили к открытой операции.

«Мы впервые удаляли такой массив тканей из настолько маленького сердца, — отметил Юрий Кулябин. — Опухоль оказалась каменистой на ощупь и занимала пространство от верхушки сердца до его основания».

По словам врачей, девочке не потребуются дополнительные операции – остаток опухоли будет уменьшаться под действием специальной терапии.

Сейчас маленькая пациентка уже выписана домой с благоприятным прогнозом.

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