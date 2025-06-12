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общество

В Новосибирске толстые и стройные горожане устроили бои в Центральном парке

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске стартует бесплатный курс «Стройные люди» для тех, кто хочет похудеть и укрепить здоровье.

Марафон продлится три недели в онлайн-формате. В течение этого времени участники будут получать профессиональные рекомендации от врачей по питанию и тренировкам, что поможет сбросить вес без вреда для здоровья и срывов. Программа включает 11 лекций по питанию и здоровью, 4 практических занятия с психофизиологом, направленных на преодоление привычки «заедать» стресс, а также 21 безопасную микро-тренировку, 10 лимфодренажных упражнений и 10 упражнений для лица, способствующих омоложению и уменьшению отеков.

Участники смогут получить поддержку сообщества в Telegram, а самых активных ждут призы от партнеров проекта.

Сегодня в Центральном парке состоялось необычное мероприятие в рамках марафона. На ринг выходили люди с лишним весом в костюмах сосиски и боролись с худощавыми участниками в нарядах кукурузы. Фотограф Сиб.фм сделал кадры боёв.

Фото В Новосибирске толстые и стройные горожане устроили бои в Центральном парке 2

Фото В Новосибирске толстые и стройные горожане устроили бои в Центральном парке 3

Фото В Новосибирске толстые и стройные горожане устроили бои в Центральном парке 4

Фото В Новосибирске толстые и стройные горожане устроили бои в Центральном парке 5

Фото В Новосибирске толстые и стройные горожане устроили бои в Центральном парке 6

Фото В Новосибирске толстые и стройные горожане устроили бои в Центральном парке 7

Фото В Новосибирске толстые и стройные горожане устроили бои в Центральном парке 8

Фото В Новосибирске толстые и стройные горожане устроили бои в Центральном парке 9

Фото В Новосибирске толстые и стройные горожане устроили бои в Центральном парке 10

Фото В Новосибирске толстые и стройные горожане устроили бои в Центральном парке 11

Фото В Новосибирске толстые и стройные горожане устроили бои в Центральном парке 12

Фото В Новосибирске толстые и стройные горожане устроили бои в Центральном парке 13

Фото В Новосибирске толстые и стройные горожане устроили бои в Центральном парке 14

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Рафаэль Адам
Журналист

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