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общество

В Новосибирске выставили на продажу огромный флаг России за 45 000 рублей

Фото: freepik

В Новосибирске на маркетплейсе Ozon появилось объявление о продаже огромного государственного флага размером 6×4,5 метра (600×450 см).

Первоначальная цена в 45 749 рублей снижена почти вдвое — сейчас флаг предлагают за 22 869 рублей.

Хотя объявление появилось вне привязки к конкретному празднику, такой масштабный флаг особенно востребован в преддверии Дня России — его часто используют для оформления памятных мероприятий и патриотических акций.

Крупногабаритное полотнище подходит для оформления сцен и трибун на официальных мероприятиях, украшения административных зданий, участия в патриотических флешмобах и проведения торжественных церемоний.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске опубликована программа мероприятий на День России.

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Кристина Уколова
Журналист

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