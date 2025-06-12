В Новосибирской области совершили Литургию на месте разрушенного храма

В городе Куйбышеве Новосибирской области на старом кладбище, где покоятся каинские купцы, состоялось знаковое богослужение. По благословению епископа Каинского и Барабинского Владимира здесь отслужили Божественную Литургию — впервые с 1938 года, когда храм на этом месте был разрушен.

«На заупокойной ектении особые молитвы возносились за новопреставленного протоиерея Димитрия Бабкина и за всех покоящихся на месте захоронения», — сообщили представители Каинской Епархии.

На службу собрались около 50 верующих из храмов Куйбышева и Барабинска. По завершении Литургии священнослужители выразили благодарность всем участникам. Прихожане же отметили чудесное знамение: как только началось богослужение, над молящимися совершенно исчезли комары, которые до этого активно докучали присутствующим.

Это событие стало важным духовным моментом для местной православной общины, впервые за десятилетия возродившей молитвенную традицию на историческом месте.

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