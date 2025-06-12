В Новосибирской области стало меньше ВИЧ-инфицированных

В Новосибирской области зафиксировано значительное снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По данным регионального Роспотребнадзора, в 2024 году показатель составил 61,12 случая на 100 тысяч населения, что на 9,2% меньше, чем в 2023 году (67,28 на 100 тысяч).

Особенно заметна положительная динамика среди подростков: в текущем году уровень заболеваемости в этой группе достиг 3,89 на 100 тысяч, что на 4% ниже прошлогоднего значения (4,05 на 100 тысяч).

Наибольшее число случаев ВИЧ по-прежнему выявляют в Новосибирске, а также в прилегающих территориях — Новосибирском и Искитимском районах.

Ранее Сиб.фм рассказывал о риске инфицирования ВИЧ при нанесении татуировки.