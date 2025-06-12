Запрет на продажу алкоголя в День России 12 июня: что известно

12 июня, в День России, в некоторых регионах России планируется введение ограничений на продажу алкогольной продукции.

Известно, что решение принимается местными властями в целях обеспечения общественного порядка во время массовых мероприятий, посвящённых празднику.

Где ожидаются ограничения

- Кемеровская область: введён полный запрет на розничную продажу алкоголя в День России;

- Пермский край: также действует полный запрет на продажу алкоголя в розницу;

- Вологодская область: все магазины не будут продавать алкоголь 12 июня;

- Тюменская область: полный запрет на продажу алкоголя в День России;

Напомним, что ограничения на продажу алкоголя в праздничные дни устанавливаются в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ, который предоставляет регионам право вводить такие меры в дни проведения массовых и праздничных мероприятий.

Решения о введении «сухого закона» принимаются местными властями и могут варьироваться в зависимости от региона.