Жительница Новосибирска борется в судах с бывшим мужем, лишившим ее жилья и имущества

Сибирячка пытается через суд вернуть имущество, которое, по её утверждению, бывший муж оформил на себя и своих родственников.

Как рассказывает портал АиФ-Новосибирск, совместно с супругом она приобрела недвижимость, открыла бизнес, однако все активы были зарегистрированы не на неё. После развода женщина осталась без жилья, мебели, автомобиля и даже личных вещей.

Со временем мужчина стал проявлять агрессию — сначала прекратил финансово поддерживать семью, затем, как утверждает пострадавшая, начал применять насилие к ней и ребёнку. После одного из конфликтов, когда дело дошло до угрозы жизни, женщина обратилась в полицию. Однако ей было отказано в праве находиться в квартире, так как она не имела регистрации по этому адресу.

Сейчас пострадавшая участвует сразу в четырёх судебных разбирательствах. Экс-супруг не является на заседания, из-за чего процессы затягиваются. Суды первой и апелляционной инстанций в её исках отказали, она обратилась в кассационный суд.

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