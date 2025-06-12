Жителям Новосибирска начали платить за сдачу картона

В Новосибирске платят по пять рублей за килограмм картона.

В Новосибирске установили автоматы для приема картона, которые выплачивают по пять рублей за килограмм. С момента запуска собрано уже семь тонн вторсырья, которое отправили на переработку.

Уточняется, что устройства автоматически взвешивают картон и переводят деньги на карту. Больше всего ими пользуются дети и подростки, зарабатывая до 300 рублей за короткое время. Взрослые чаще сдают макулатуру бесплатно. Об этом пишет портал infopro54.

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