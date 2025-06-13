87 тысяч рублей хотят за Toyota Camry в Новосибирске

В Новосибирске выставлена на аукцион серая Toyota Camry, задержанная таможенными органами. Стартовая цена автомобиля составляет менее 100 тысяч рублей. Информация о лоте размещена на портале «ГИС Торги».

Согласно данным торговой площадки, машина была изъята таможней, а сведения о её владельце отсутствуют. Автомобиль выпущен в 2006 году, а начальная цена установлена на уровне 87 тысяч рублей.

В описании лота указано, что транспортное средство реализуется как «годные остатки». Это означает, что покупатель не сможет вернуть его, даже если обнаружит скрытые дефекты после сделки.

Причиной задержания Toyota Camry стало отсутствие надлежащего таможенного оформления для автомобиля с иностранными номерными знаками.

Ранее Сиб.фм рассказывал о Toyota Land Cruiser, который также оказался на торгах.