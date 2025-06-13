Мощная магнитная буря 13 июня 2025 года. Геоатаки в шесть баллов

Период возмущений продлится 2–3 дня, всем метеозависимым стоит быть внимательными.

Началом метео периода стало значительное усиление геомагнитной активности в пятницу, 13 июня. К-индекс, являющийся показателем интенсивности магнитных бурь, достиг значения, превышающего 6 баллов, что классифицируется как магнитная буря класса G2 – достаточно мощное событие. Такие мощные колебания магнитного поля Земли способны вызывать сбои в работе энергетических систем, влиять на качество распространения радиоволн и, что особенно важно, негативно сказываться на самочувствии метеозависимых людей.

Метеопаты, или люди, чувствительные к изменениям геомагнитной активности, в период таких бурь часто испытывают целый комплекс неприятных симптомов. Это могут быть сильные головные боли (мигрени), резкие скачки артериального давления, нарушения сна (бессонница), а также общая слабость и недомогание. Прогнозы лаборатории солнечной астрономии указывают на то, что пятница, 13 июня, станет особенно сложным днём для метеочувствительных людей. Тем не менее, прогноз не однозначен и предполагает некоторые временные интервалы, когда К-индекс будет снижаться до относительно спокойных 3 баллов, предоставляя временное облегчение.

Магнитная буря, начавшаяся приблизительно в 23:00 12 июня по московскому времени, продолжится и в выходные дни – 14 и 15 июня, с вероятностью повторного превышения К-индекса 6 баллов. Это означает, что метеопаты должны быть готовы к продолжению негативного воздействия геомагнитной активности в течение всего этого времени. Важно отметить, что на следующей неделе, согласно текущим прогнозам, крупных геомагнитных возмущений не ожидается. Индекс вспышечной активности находится на пограничном уровне между минимальным (жёлтым) и средним (оранжевым), что свидетельствует об относительном спокойствии солнечной активности в ближайшем будущем.

За последние сутки астрофизики зафиксировали на Солнце семь солнечных вспышек, все они классифицированы как события класса C – относительно слабые взрывы.

Примечательно, что в ночь на пятницу выбросов плазмы, которые часто являются причиной магнитных бурь, зарегистрировано не было. Ситуация требует пристального наблюдения и дальнейшего изучения для более точного прогнозирования геомагнитной активности.