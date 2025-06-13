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вчера 23:43
общество

На левом берегу Новосибирска залатают ямы на дорогах за 10 млн рублей

Фото: Сиб.фм

Администрация Новосибирска ищет подрядчика для проведения ямочного ремонта на 50 улицах левого берега. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок с начальной ценой контракта 10 миллионов рублей.

Дыры в асфальте залатают в том числе на Большой, Моторной и Станционной. На качество дорог этих улиц поступали многочисленные жалобы жителей города. Работы будет курировать муниципальное предприятие «ДЭУ № 3». Согласно техническому заданию, подрядчик обязан выполнить ремонт с использованием усовершенствованного асфальта.

Особые требования касаются отчетности: исполнитель обязан ежедневно предоставлять информацию о видах, объемах и локациях выполненных работ, сопровождая данные фотографиями «до» и «после» ремонта. На все восстановленные участки дорожного покрытия устанавливается двухлетняя гарантия.

Отметим, что подобные масштабные работы по ямочному ремонту проводятся в рамках подготовки городской дорожной сети к осенне-зимнему периоду.

Ранее Сиб.фм рассказывал о наказании для мэра Новосибирска за плохие дороги.

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Рафаэль Адам
Журналист

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