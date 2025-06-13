Новосибирск вошёл в тройку сибирских регионов с самым дорогим посещением общественных бань

Стоимость посещения общественных бань в Новосибирске выросла на 20% за год. Согласно данным сервиса Bankiros.ru, средняя цена билета в этом году составляет 583 рубля против 487 рублей в прошлом. С учётом дополнительных услуг (полотенце, мыло и шампунь) суммарная стоимость достигает 1466 рублей.

Среди сибирских регионов самые высокие цены на банные услуги зафиксированы в Алтайском крае – 673 рубля за вход. Новосибирск занимает второе место, а Красноярский край – третье (542 рубля). Однако с учётом банных принадлежностей дороже всего обходится посещение красноярских бань – 1589 рублей.

Параллельно с ростом цен на услуги общественных бань увеличиваются затраты на содержание частных банных комплексов. Стоит отметить, что согласно новым законодательным нормам, хозяйственные постройки на участках ИЖС, включая бани, теперь можно оформить в собственность бесплатно, если они предназначены для удовлетворения бытовых нужд.

Ранее Сиб.фм рассказывал о мошеннической схеме с банями в Новосибирске.