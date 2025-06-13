Новосибирская область привлечет иностранных туристов

В рамках Международного туристического форума «Путешествуй!» состоялось подписание лицензионных соглашений о вхождении регионов в экосистему национального туристического бренда Discover Russia. Среди 25 субъектов РФ, заключивших договоры с Центром стратегических разработок (ЦСР), оказалась и Новосибирская область.

По словам организаторов проекта, подписанные соглашения предоставляют регионам эффективный инструмент для формирования привлекательного имиджа в глазах зарубежных гостей и инвесторов.

«Под эгидой нового туристического бренда Россия уже представила себя как единое направление на 8 международных отраслевых выставках. Благодаря включению в каталог Discover Russia специализированных турпродуктов для иностранцев 13 регионам страны удалось увеличить турпоток более чем на 30%», — добавил заместитель генерального директора ЦСР Дмитрий Смольников.

Как сообщается в пресс-релизе ЦСР, за два года фонд подготовил более 80 специалистов по созданию качественного визуального контента, позволяющего раскрывать уникальность территорий через фирменный стиль Discover Russia.

В настоящее время половина регионов уже определила ключевые зарубежные целевые аудитории и начала преобразовывать локальные истории в конкурентные преимущества мирового уровня.

Национальный бренд Discover Russia был создан в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» для продвижения России на международной арене. Развитием проекта занимается ЦСР по поручению Минэкономразвития РФ.

Согласно планам, к 2030 году Россия должна принимать 16 миллионов иностранных туристов ежегодно. В 2024 году этот показатель составил около 5,2 миллиона, а на 2025 год ЦСР прогнозирует рост до 5,8 миллиона визитеров.

Ранее Сиб.фм рассказывала о лидирующих позициях Новосибирской области по туризму в СФО.