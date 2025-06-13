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общество

Новосибирский орнитолог заметила на Алтае окольцованную пару балобанов

Фото: стоп-кадр из видео

Сейчас на Алтае проходит научная экспедиция, в рамках которой проводится мониторинг гнездовых участков балобанов.

В июне 2025 года на Алтае в ходе научной экспедиции по мониторингу балобанов новосибирский орнитолог Елена Шнайдер впервые за 8 лет обнаружила пару окольцованных птиц, выращенных в рамках проекта по сохранению этого вымирающего вида. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Проект, начатый в 2017 году, включает наблюдение, создание гнездовий, подкормку и подсадку птенцов (с обязательным кольцеванием) для увеличения популяции, страдающей от браконьерства. Обнаружение пары окольцованных балобанов, выращенных в рамках проекта, свидетельствует об успехе программы и дает надежду на сохранение вида. Наблюдения показывают постепенное увеличение числа размножающихся пар.

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Дарья Лапина
Журналист

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