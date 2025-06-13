82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
13 июня, 19:51
пробки
2/10
погода
+28°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
82.76% -1.2
сегодня
13 июня, 19:51
пробки
2/10
погода
+28°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
сегодня 17:06
общество

Новосибирский зоопарк обновит вольеры за 265 млн рублей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило утвердили программу развития до 2050 года, которая включает создание новых экспозиционных комплексов, соответствующих естественным ареалам обитания животных. В настоящее время ведётся проектирование павильона для американских кошачьих и комплекса «Север», где разместятся белые медведи, полярные волки, совы и песцы.

Перспективы развития зоопарка стали темой обсуждения во время рабочей встречи губернатора Андрея Травникова и мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В 2025 году планируется завершить строительство комплекса «Азия» с вольерами для мунтжаков, носух, енотов, золотистых такинов, чепрачных тапиров, медоедов, японских макак и малых панд. Параллельно начнётся реализация проекта «Африка», где первыми обитателями станут карликовые бегемоты. На эти цели в текущем году предусмотрено финансирование в размере 265 миллионов рублей.

Также завершена работа над проектом новой ветеринарной клиники для животных.

Ежегодно Новосибирский зоопарк принимает более 1,5 миллиона посетителей, из которых около 500 тысяч составляют льготные и бесплатные визиты.

Ранее Сиб.фм рассказывал о рождении котят у манула из зоопарка Новосибирска.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Рафаэль Адам
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.