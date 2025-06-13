Новосибирского дирижера пытаются эвакуировать из Ирана после обстрела Израиля

Новосибирец Арсентий Ткаченко оказался в Иране вместе с труппой Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

Ткаченко оказался в Иране вместе с коллективом музыкантов и танцоров из ансамбля «Лезгинка» из-за дней русской культуры в Иране. Музыканты и танцоры дали концерты 10 и 12 июня в Тегеране. Как сообщают СМИ, сейчас власти ищут возможность вернуть культурную делегацию на родину.

Также в Иране с официальным визитом находится министр культуры РФ Ольга Любимова.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня вооруженные силы Израиля атаковали объекты на территории Ирана. Как пояснили официальные лица, Израиль нанес превентивный удар по объектам ядерной программы Ирана. В данный момент известно об около 300 ракетных и бомбовых ударах.

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