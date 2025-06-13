Новый торговый центр возведут около новосибирского Академгородка

Застройщики уверены, что он будет крайне полезен для всех категорий: от детей о взрослых.

В коттеджном поселке "Сигма" (Академгородок) компания "Филигран" планирует строительство одноэтажного торгового центра площадью 1470 кв.м. с мини-рынком.

Застройщик, выигравший право аренды участка на аукционе, намерен получить разрешение на строительство в июле и завершить работы в течение 5-10 месяцев. В ТЦ разместятся супермаркеты "Пятерочка" и "Ярче!", аптека, зоомагазин, хозяйственный магазин, овощная, молочная и мясная лавки, пекарня-кофейня.

Предусмотрена парковка на 48 мест и зона отдыха для жителей. Компания планирует собственную скважину для водоснабжения. Открытие ТЦ ожидается к 1 декабря или 1 мая.



