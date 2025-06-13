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общество

Путин назначил 5 новых судей в Новосибирской области

Фото: Кремлин.ру

Они заняли свои места в Новосибирском областном и Арбитражном судах, а также в Дзержинском районном суде.

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим распоряжением, датированным 12 июня, определил назначение пятерых новых судей в Новосибирской области. Новые назначения коснулись Новосибирского областного и Арбитражного судов, а также Дзержинского районного суда.

Согласно опубликованному указу, в состав Новосибирского областного суда вошли Сергей Мельчинский, Ирина Новикова и Наталья Яроцкая. Екатерина Коренкова приступила к обязанностям судьи Арбитражного суда Новосибирской области, а Ирина Носова возглавила Дзержинский районный суд. Как сообщалось ранее, в Новосибирском областном суде пересмотрели дело бывшего мирового судьи Марины Сальниковой, сократив срок ее тюремного заключения с 11,5 до 8 лет.

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Дарья Лапина
Журналист

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