Путин назначил 5 новых судей в Новосибирской области

Они заняли свои места в Новосибирском областном и Арбитражном судах, а также в Дзержинском районном суде.

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим распоряжением, датированным 12 июня, определил назначение пятерых новых судей в Новосибирской области. Новые назначения коснулись Новосибирского областного и Арбитражного судов, а также Дзержинского районного суда.

Согласно опубликованному указу, в состав Новосибирского областного суда вошли Сергей Мельчинский, Ирина Новикова и Наталья Яроцкая. Екатерина Коренкова приступила к обязанностям судьи Арбитражного суда Новосибирской области, а Ирина Носова возглавила Дзержинский районный суд. Как сообщалось ранее, в Новосибирском областном суде пересмотрели дело бывшего мирового судьи Марины Сальниковой, сократив срок ее тюремного заключения с 11,5 до 8 лет.