Путин подписал указ о демобилизации. Кто первый вернется домой?

Многодетные отцы и единственные кормильцы и другие категории граждан в приоритете.
Заявления президента: между строк
Фраза о принятом решении, детали которого прорабатываются, вселяет надежду, но не дает ответов на главные вопросы. В законе о частичной мобилизации, объявленной в 2022 году, отсутствуют:
✔ Точные сроки службы – как долго еще придется оставаться в зоне боевых действий?
✔ Четкие критерии для увольнения со службы – кто получит приоритет при демобилизации?
✔ Понятный механизм возвращения домой – как доказать свое право на отправку домой?
Что остается невысказанным?
Семейные обстоятельства (смерть родственника, уход за тяжело больным) – как предоставить подтверждение?
Психическое здоровье – диагнозы, такие как "реакция на стресс", вместо реальных психологических травм, удерживают солдат на службе.
Правовые неточности – даже если военнослужащий соответствует критериям демобилизации, окончательное решение принимает полевое командование.
Пример из практики: Алексей из Краснодара, призванный по мобилизации в 2022 году, до сих пор не может вернуться домой, несмотря на то, что его жена одна воспитывает двоих детей. "Командир говорит, что ждет указаний сверху. Но откуда им взяться?" – рассказывает он.
Кого планируют демобилизовать в первую очередь? По информации из источников, близких к Министерству обороны, приоритет будет отдан следующим категориям:
- Контрактники, у которых истек срок контракта (заключенного до 2022 года).
- Военнослужащие, получившие ранения или психологические травмы, – но как подтвердить травму, если врачи часто ставят формальные диагнозы?
- Многодетные отцы и единственные кормильцы – сложность в том, что документы могут остаться на оккупированных территориях.
"В первую очередь будут увольнять тех, кто физически и морально истощен. Но кто и как это оценит? Система работает по принципу лотереи: одним повезет, других задержат", – объясняет военный психолог Игорь Васильев.
Почему даже включение в списки не гарантирует возвращение? Командиры на местах могут:
✔ Признать военнослужащего "незаменимым специалистом".
✔ Затягивать прохождение военно-медицинской комиссии на месяцы.
✔ Оспаривать статус "единственного кормильца" через органы социальной защиты.
Реальный случай: Дмитрий из Воронежа, снайпер, получивший контузию, ждал комиссию в течение пяти месяцев. "Врачи говорили, что симптомы не являются критическими. Я смог вернуться домой только после обращения к уполномоченному по правам военнослужащих", – рассказывает он.
Что ожидать в будущем? Два вероятных сценария
- Постепенный вывод военнослужащих (до конца 2025 года). Но где взять достаточно контрактников, если добровольцев не хватает?
- "Замораживание" процесса – в случае ухудшения ситуации на фронте демобилизация может быть приостановлена "по оперативным соображениям".
А что думаете вы? Какой сценарий наиболее вероятен? Или власти готовят третий вариант, о котором пока не сообщается?
Почему официальные лица не дают комментариев? Стандартный ответ: "Все решения принимаются в интересах безопасности страны". Но для многих это звучит как уклонение от ответа.
Факт: Единственная уступка – отпуск на 14 дней раз в полгода – часто блокируется. "У нас сложная ситуация", – объясняют командиры.
Что делать ожидающим? Юристы рекомендуют:
✔ Собирать все необходимые документы (медицинские справки, свидетельства о семейном положении).
✔ Подавать заявления в военную прокуратуру, если командиры игнорируют обращения.
✔ Обращаться за помощью к общественности – средствам массовой информации, правозащитникам, депутатам.