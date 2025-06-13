Путин подписал указ о демобилизации. Кто первый вернется домой?

Многодетные отцы и единственные кормильцы и другие категории граждан в приоритете.

Заявления президента: между строк

Фраза о принятом решении, детали которого прорабатываются, вселяет надежду, но не дает ответов на главные вопросы. В законе о частичной мобилизации, объявленной в 2022 году, отсутствуют:

✔ Точные сроки службы – как долго еще придется оставаться в зоне боевых действий?

✔ Четкие критерии для увольнения со службы – кто получит приоритет при демобилизации?

✔ Понятный механизм возвращения домой – как доказать свое право на отправку домой?

Что остается невысказанным?

Семейные обстоятельства (смерть родственника, уход за тяжело больным) – как предоставить подтверждение?

Психическое здоровье – диагнозы, такие как "реакция на стресс", вместо реальных психологических травм, удерживают солдат на службе.

Правовые неточности – даже если военнослужащий соответствует критериям демобилизации, окончательное решение принимает полевое командование.

Пример из практики: Алексей из Краснодара, призванный по мобилизации в 2022 году, до сих пор не может вернуться домой, несмотря на то, что его жена одна воспитывает двоих детей. "Командир говорит, что ждет указаний сверху. Но откуда им взяться?" – рассказывает он.

Кого планируют демобилизовать в первую очередь? По информации из источников, близких к Министерству обороны, приоритет будет отдан следующим категориям:

Контрактники, у которых истек срок контракта (заключенного до 2022 года). Военнослужащие, получившие ранения или психологические травмы, – но как подтвердить травму, если врачи часто ставят формальные диагнозы? Многодетные отцы и единственные кормильцы – сложность в том, что документы могут остаться на оккупированных территориях.

"В первую очередь будут увольнять тех, кто физически и морально истощен. Но кто и как это оценит? Система работает по принципу лотереи: одним повезет, других задержат", – объясняет военный психолог Игорь Васильев.

Почему даже включение в списки не гарантирует возвращение? Командиры на местах могут:

✔ Признать военнослужащего "незаменимым специалистом".

✔ Затягивать прохождение военно-медицинской комиссии на месяцы.

✔ Оспаривать статус "единственного кормильца" через органы социальной защиты.

Реальный случай: Дмитрий из Воронежа, снайпер, получивший контузию, ждал комиссию в течение пяти месяцев. "Врачи говорили, что симптомы не являются критическими. Я смог вернуться домой только после обращения к уполномоченному по правам военнослужащих", – рассказывает он.

Что ожидать в будущем? Два вероятных сценария

Постепенный вывод военнослужащих (до конца 2025 года). Но где взять достаточно контрактников, если добровольцев не хватает? "Замораживание" процесса – в случае ухудшения ситуации на фронте демобилизация может быть приостановлена "по оперативным соображениям".

А что думаете вы? Какой сценарий наиболее вероятен? Или власти готовят третий вариант, о котором пока не сообщается?

Почему официальные лица не дают комментариев? Стандартный ответ: "Все решения принимаются в интересах безопасности страны". Но для многих это звучит как уклонение от ответа.

Факт: Единственная уступка – отпуск на 14 дней раз в полгода – часто блокируется. "У нас сложная ситуация", – объясняют командиры.

Что делать ожидающим? Юристы рекомендуют:

✔ Собирать все необходимые документы (медицинские справки, свидетельства о семейном положении).

✔ Подавать заявления в военную прокуратуру, если командиры игнорируют обращения.

✔ Обращаться за помощью к общественности – средствам массовой информации, правозащитникам, депутатам.