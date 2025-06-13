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общество

Путин присвоил новосибирскому композитору Александру Зацепину звание «Героя труда»

Фото: Кремлин.ру

В марте музыканту исполнилось 99 лет.

Путин присвоил новосибирскому композитору Александру Зацепину звание «Героя труда». В марте музыканту исполнилось 99 лет. Указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, отмечает "особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Зацепин, автор музыки к десяткам любимых советских и российских кинофильмов, включая "Кавказскую пленницу", "Бриллиантовую руку" и "Ивана Васильевича меняет профессию", продолжает творить и радовать поклонников своим неувядающим талантом.

Многие поколения выросли на его мелодиях, ставших неотъемлемой частью культурного кода страны. Поздравления с высокой наградой уже начали поступать от коллег и поклонников со всей России.

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Дарья Лапина
Журналист

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