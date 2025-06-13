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общество

Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Сиб.фм

Новосибирцы с размахом отпраздновали событие: не обошлось без конкурсов и подарков.

12 июня в Новосибирске отпраздновали День России – тысячи новосибирцев посетили разные площадки города, в том числе Набережную, Парк «Арена», Центральный парк и другие. Сиб.фм собрал яркие кадры с места событий, чтобы ещё раз вспомнить, как это происходило.

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 2

На Набережной развернулся настоящий фестиваль народных промыслов, где умельцы демонстрировали свои работы: от расписных матрёшек до кованых изделий. Гости праздника могли не только полюбоваться, но и приобрести уникальные сувениры.

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Самые маленькие новосибирцы с удовольствием участвовали в мастер-классах по аквагриму и лепке из глины. А в Центральном парке царила атмосфера семейного уюта: здесь можно было покататься на аттракционах, поучаствовать в спортивных играх и просто отдохнуть на траве, наслаждаясь солнечным днем.

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 18

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 19

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 20

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 21

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 22

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 23

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 24

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 25

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 26

Фото Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ 27

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Дарья Лапина
Журналист

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