Тысячи счастливых улыбок на фоне флага. Как отгремел День России в Новосибирске – ФОТОРЕПОРТАЖ

Новосибирцы с размахом отпраздновали событие: не обошлось без конкурсов и подарков.

12 июня в Новосибирске отпраздновали День России – тысячи новосибирцев посетили разные площадки города, в том числе Набережную, Парк «Арена», Центральный парк и другие. Сиб.фм собрал яркие кадры с места событий, чтобы ещё раз вспомнить, как это происходило.

На Набережной развернулся настоящий фестиваль народных промыслов, где умельцы демонстрировали свои работы: от расписных матрёшек до кованых изделий. Гости праздника могли не только полюбоваться, но и приобрести уникальные сувениры.

Самые маленькие новосибирцы с удовольствием участвовали в мастер-классах по аквагриму и лепке из глины. А в Центральном парке царила атмосфера семейного уюта: здесь можно было покататься на аттракционах, поучаствовать в спортивных играх и просто отдохнуть на траве, наслаждаясь солнечным днем.