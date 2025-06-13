Ужасы города. Опубликованы самые страшные легенды о Новосибирске в пятницу 13-го

Новосибирск полот тысячи легенд, которые передаются из поколения в поколения. В пятницу 13-го Сиб.фм собрал самые страшные истории.

Камень на месте трагедии

Одна из старейших городских легенд повествует о трагическом случае, произошедшем в первые годы существования Новосибирска. В конце XIX века жители тогда еще молодого города решили возвести величественный собор, который должен был стать одной из главных святынь.

Получив церковное благословение и собрав необходимые средства, строительство началось полным ходом. Для возведения собора требовалось большое количество гранита, который доставляли гужевым транспортом из Бердска. Однажды, во время одной из таких перевозок, произошла трагедия — огромная каменная глыба сорвалась с повозки и мгновенно раздавила возницу и его лошадь.

Строители не решились использовать обагренный кровью камень в фундаменте храма и решили закопать его на месте трагедии. Однако полностью скрыть гранитную глыбу не удалось. С тех пор, вот уже почти полтора века, камень будто живой пытается выбраться из-под земли. Его давно прозвали Чертовым камнем, и сколько бы его ни закапывали, он рано или поздно вновь появляется на поверхности. Сегодня этот упрямый Чертов камень можно увидеть в скверике за оградой детской больницы.

Духи «Березовой рощи»

Живописный парк, где сейчас играют дети и прогуливаются влюбленные пары, был создан в 1963 году на территории, где ранее располагалось городское кладбище. Захоронение существовало здесь еще с царских времен и называлось Новым. В первой половине XX века здесь хоронили горожан разных сословий и вероисповеданий, были могилы солдат времен Первой мировой войны, а также участок для жертв эпидемий. Во времена красного террора прямо на кладбище расстреливали кулаков и других врагов советской власти. В общем, место с тяжелой историей и мощной энергетикой.

Перед тем как превратить кладбище в парк, власти предложили родственникам перезахоронить останки своих близких, но желающих оказалось немного. Времени ждать не было, и новый парк культуры и отдыха начали строить буквально на костях. Местные жители рассказывают, что еще долгое время на территории парка находили обломки крестов и надгробий. С тех пор многие горожане считают «Березовую рощу» жутким местом, где обитают тысячи разгневанных душ, и у них есть на то основания.

Горожане часто жалуются, что видят в темных аллеях парка странные силуэты, мерцающие в темноте, иногда слышат шепот или плач.

Есть свидетельства, что призраки преследовали людей, проникая в их дома. В частности, несколько лет назад появилась история о девушке, которая якобы принесла духа из парка к себе домой. После вечерней прогулки в ее квартире начали происходить странные вещи — слышались шаги, вздохи, стоны. Собака девушки вела себя странно — постоянно скулила и пряталась, а хозяйка боялась возвращаться домой. Чем закончилась эта история, неизвестно, возможно, дух оставил свою жертву в покое, но желание гулять в Березовой роще у нее пропало навсегда.

Призраки-профессионалы

Большинство известных новосибирских привидений — это не просто бестелесные сущности, а вполне себе «трудоустроенные», то есть имеющие определенную «профессию».

Например, самым старым и известным призраком Новосибирска считается купец с улицы Мичурина. Когда-то он жил в доме №6, но однажды исчез. Никто не знает, что с ним случилось, но уже целое столетие жильцы дома слышат скрипы, шорохи, а иногда видят призрачную фигуру, бродящую по темным коридорам.

Еще один призрак, доставшийся Новосибирску со времен Российской империи, обитает на территории Приборостроительного завода на площади Калинина. Сотрудники, засидевшиеся допоздна, не раз замечали призрачный силуэт мужчины с окровавленным ножом в руке (или с ножом, торчащим из груди). Местные краеведы утверждают, что это призрак разбойника Харитона Посохова, грабителя поездов. В те времена, когда на месте площади был лес, Харитон со своей бандой устроил здесь логово. Но однажды в пьяной драке подельники зарезали своего главаря и бросили тело непогребенным. С тех пор дух разбойника, не нашедший покоя, возвращается на место своей гибели, несмотря на то, что оно изменилось до неузнаваемости.

Местные призраки любят и медицинские учреждения. В здании снесенного психоневрологического диспансера на улице 1905 года посетителей пугал шипящий призрак. Некоторые видят в нем журналиста и историка Вениамина Вагнера, который совершил суицид в этом здании в 1936 году.

А врачи старого венерологического диспансера часто встречали призрак своего коллеги. По легенде, это дух безумного доктора, который убил двоих пациентов, вколов им сильнодействующее вещество в шею и столкнув с лестницы. Убийцу арестовали и наказали, но после смерти он вернулся на место преступления и являлся свидетелям со шприцем в руке.

Есть легенды и о новых зданиях. Жилые дома на улице Звездной строились в 70-е годы прошлого века заключенными из близлежащей колонии. Говорят, что однажды зэки замуровали в стене одного из прорабов. В подтверждение этих слухов показывают странную надстройку на одном из домов — якобы это памятник погибшему. На самом деле, необычный архитектурный элемент — тригонометрический пункт, который со временем потерял свою актуальность. С «памятником» разобрались, а история о прорабе до сих пор жива.

Еще один призрак-работяга обитает в старой водонапорной башне. По легенде, он появился здесь пару десятилетий назад. В конце 1990-х на башне проводился ремонт, во время которого произошла трагедия — с высоты упал сантехник и разбился насмерть. С тех пор его дух возвращается на место своей гибели. Более того, этот призрак жаждет славы. Однажды возле башни появились телевизионщики, снимавшие сюжет. После съемок многие вспоминали, что на площадке происходили странные вещи — сами по себе открывались и закрывались двери, хлопали окна и скрипели полы.

Трамвай убийца

Многие считают число 13 суеверием, но жители Новосибирска, особенно те, кто пользуется общественным транспортом, могут с этим не согласиться. В городе есть несчастливый трамвайный маршрут под номером 13.

Так сложилось, что на этом маршруте работают опытные водители и кондукторы, но 13-й трамвай часто становится героем новостей о ДТП и других происшествиях. Помимо аварийности, с трамваями этого маршрута случаются короткие замыкания, возгорания, драки, кражи и прочее.

Скептики объясняют это большой протяженностью маршрута и количеством трамваев, а мистики винят злые силы. Так или иначе, 13-й трамвай стал городской легендой. В Новосибирске есть театр с таким названием, а несколько лет назад открыли сквер и поставили памятник этому трамваю.

Новосибирский «Титаник»

Эта история, хоть и не изобилует мистическими элементами, все же заслуживает места в списке городских легенд, полных печали и мрачного ощущения.

В одну из темных ночей 1921 года, по водам Оби, вблизи современного Новосибирска, медленно продвигался пароход под названием «Совнарком». На борту находилось около четырех сотен солдат Красной Армии. Капитан, испытывавший неприязнь к управлению судном в ночное время, предлагал дождаться рассвета, однако спешка военных заставила его продолжить путь.

В кромешной тьме пароход приблизился к железнодорожному мосту, где горели всего три сигнальных огня. Два из них светились белым, а один – красным. Капитан, не сумев однозначно определить значение огней, принял решение следовать к красному, полагая, что он указывает на безопасный проход. К несчастью, этот огонь был прикреплен к одной из опор моста.

Произошло столкновение, судно получило серьезное повреждение. В считанные минуты вода затопила котельное отделение, вызвав взрыв. «Совнарком» быстро разломился надвое и ушел под воду. Лишь немногим удалось выжить.

В те непростые времена подъем затонувшего судна не был приоритетной задачей. Две попытки, предпринятые в 1932 и 1943 годах, не принесли успеха. Таким образом, «Совнарком» пролежал на дне реки более полувека, забытый, но в то же время создававший препятствия для нормального судоходства.

Лишь в 1984 году проблему удалось решить. Поднятые останки парохода были отправлены на переплавку. Однако вскоре появились слухи, что не все было извлечено со дна. В городе шептались, что в 1921 году «Совнарком» перевозил не только солдат, но и какой-то секретный груз. Что это было – неизвестно, но многие уверены, что этот таинственный предмет до сих пор покоится на дне Оби. Стоит ли его тревожить – вопрос, не имеющий однозначного ответа.

Древо-убийца

Не секрет, что Новосибирск – научный центр, а Академгородок известен далеко за пределами страны. Но и здесь не обходится без загадок. Говорят и о смертоносных вирусах, и о секретных экспериментах, и даже о телах инопланетян. Однако самой захватывающей легендой в научном городке считается история о разумном дереве.

Согласно слухам, еще в 70-х годах прошлого века в одном из академических институтов ученым удалось вырастить разумное дерево. Растение отличалось поразительной живучестью, неприхотливостью и огромными размерами, но имело и недостатки – агрессивность и коварство. Раскинув свои ветви во все стороны, дерево захватывало все живое, до чего могло дотянуться. Жертвами становились даже сами ученые, и не всегда они оставались невредимыми, а некоторые и вовсе погибали.

Дальнейшие события описываются по-разному. По одним данным, дерево-убийцу уничтожили, по другим – оно до сих пор существует. Некий смельчак, воспользовавшись моментом, когда монстр заснул, написал на его стволе цифру 666 в качестве предупреждения. Так что, если вы увидите эту метку в новосибирском лесу, ни в коем случае не приближайтесь, возможно, это то самое разумное дерево, жаждущее крови.

А какую легенду о Новосибирске знаете вы?