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общество

В Новосибирске ищут 47-летнего мужчину в черных сланцах

Фото: Бюро Находок / Новосибирск

Сибиряк может находиться в поселке Садовый или другом районе города.

Без вести пропал Каширин Юрий Витальевич, 47 лет, жилмассив Ключевой, посёлок Садовый, Станционный с/с, Новосибирский район, местонахождение которого неизвестно с 9 июня 2025 года.

Приметы: рост 171 см, нормального телосложение, волосы тёмные, глаза тёмные.

Был одет: чёрные штаны, чёрные сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Каширина Ю.В., просим сообщить по телефонам: 112 (полиция), 8-800-700-54-52 (горячая линия поискового отряда "Маяк"). Любая информация может быть полезной.

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Дарья Лапина
Журналист

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