В Новосибирске нумеролог рассказал о страшных запретах в пятницу 13-го

В пятницу 13-го новосибирцам следует быть особенно осторожными, предупреждает нумеролог Скоромных.

Как сообщила новосибирцам Ольга Скоромных, эксперт в области нумерологии, в интервью для Сиб.фм, сегодня стоит проявить особую осмотрительность.

Она подчеркнула, что эта дата обладает мощным потенциалом для трансформации и может принести значимые изменения, если грамотно использовать её энергетику.

Нумеролог советует воздержаться от рискованных действий и опасных затей, направив энергию на избавление от старого. Рекомендуется, например, частично выплатить кредиты, разорвать изжившие себя отношения или заняться наведением порядка в доме и мыслях.

Ольга Скоромных также настаивает на том, чтобы избегать ссор, уделив внимание внутреннему росту и самосовершенствованию.

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