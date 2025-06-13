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проиcшествия

В Новосибирске ожидается адское пекло в пятницу 13-го

Фото: Сиб.фм

В город придет палящее солнце.

Согласно данным сервиса «Gismeteo» Новосибирск ожидает солнечная, ясная, жаркая погода. Столбик термометра поднимется до +30, а в некоторых местах ожидают +33.

На западе региона ожидается еще более жаркая погода до +35.

Чуть более радужную картину рисует сервис «Яндекс погода». Пятница 13 будет все такой же жаркой, но облачной, до +30. При этом жителям Новосибирской области поможет ощутить себя чуть комфортнее небольшой ветерок с востока — до 3 метров в секунду.

Ранее Сиб.фм рассказывал о погоде в июне.

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Александр Борисов
журналист

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