В Новосибирске потребовалось «подлатать» 12 участков Красного проспекта

Ремонтные работы уже начались.

В Новосибирске летом 2025 года на Красном проспекте проводятся ремонтные работы. Часть работ выполнена ООО СУ «Сибстрой» по гарантии, устраняя колейность на нескольких участках (переч.ислены конкретные адреса). Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Дефекты, выявленные на участке от ул. Фрунзе до ул. Ядринцевской, также будут устранены подрядчиком по гарантии до 1 июля.

Кроме того, ДЭУ №1 за счет бюджета ремонтировало полосы вдоль остановок на Красном проспекте (82, 75 и "Площадь Ленина", "Колыванская") на сумму около 1,5 млн рублей. В Калининском районе ДЭУ №6 планирует залить швы на участке от ул. Краузе до ул. Мясниковой. Плановый ремонт Красного проспекта на 2025 год не предусмотрен.



