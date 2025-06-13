82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
13 июня, 17:31
пробки
2/10
погода
+29.2°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
82.76% -1.2
сегодня
13 июня, 17:31
пробки
2/10
погода
+29.2°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
сегодня 16:17
проиcшествия

В Новосибирске стартовал суд над экс-и.о. главы дептранса Олесей Богомазовой

Фото: Судебный департамент НСО

В Новосибирске началось судебное разбирательство в отношении бывшей сотрудницы мэрии, обвиняемой в получении взяток. Процесс проходит в Центральном районном суде города.

Напомним, Олеся Богомазова, ранее была заместителем начальника департамента транспорта и благоустройства. Силовики задержали Богомазову 15 мая 2024 года. Ей вменяют получение незаконного денежного вознаграждения в крупном размере с использованием служебного положения.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, чиновница, злоупотребляя полномочиями, получила от руководителя подрядной организации 230 тысяч рублей. В замен она оказывала содействие в заключении двух контрактов на обслуживание и ремонт светофоров.

Также Богомазова обвиняется в получении еще одной взятки — 151,5 тысячи рублей от депутата городского совета Новосибирска за оказание покровительства.

По обоим эпизодам подсудимая вину не признала.

Ранее Сиб.фм рассказывал о деле Богомазовой подробнее.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Рафаэль Адам
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.