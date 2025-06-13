82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 июня, 00:01
пробки
1/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
82.76% -1.2
сегодня
14 июня, 00:01
пробки
1/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
вчера 22:34
общество

В Новосибирской области жара продержится до конца недели

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, аномально жаркая погода сохранится в Новосибирской области до 16 июня. Как сообщают синоптики, дожди возможны только в воскресенье 15 июня.

Причиной устойчивой жары стал антициклон, который начнёт смещаться в сторону Красноярска лишь 14 июня, что приведёт к появлению первых облаков. В воскресенье, 15 июня, в регионе ожидаются дожди и грозы с понижением температуры до +24 — +29 градусов, местами до +34. Уже 16 июня столбики термометров опустятся до +22 и +27 градусов при сохранении вероятности осадков.

Ранее Сиб.фм рассказывал о прогнозе погоды в июне.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Рафаэль Адам
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.