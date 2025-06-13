В Новосибирской области жара продержится до конца недели

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, аномально жаркая погода сохранится в Новосибирской области до 16 июня. Как сообщают синоптики, дожди возможны только в воскресенье 15 июня.

Причиной устойчивой жары стал антициклон, который начнёт смещаться в сторону Красноярска лишь 14 июня, что приведёт к появлению первых облаков. В воскресенье, 15 июня, в регионе ожидаются дожди и грозы с понижением температуры до +24 — +29 градусов, местами до +34. Уже 16 июня столбики термометров опустятся до +22 и +27 градусов при сохранении вероятности осадков.

Ранее Сиб.фм рассказывал о прогнозе погоды в июне.