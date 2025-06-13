В селе Гусиный Брод под Новосибирском провели природный газ

В населённом пункте Гусиный Брод, относящемся к Раздольненскому сельсовету Новосибирской области, завершилась газификация. Соответствующую информацию опубликовало правительство региона.

Как сообщил временно исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров, с вводом этого объекта количество газифицированных населённых пунктов в области увеличилось до 157.

«После подключения первого абонента Гусиный Брод получит возможность участвовать в областной программе догазификации. Это позволит жителям бесплатно подвести газ до границ своих участков, подав соответствующее заявление», — отметил Назаров.

Строительство газопровода диаметром 200 мм велось с 2018 года. В рамках проекта было проложено 16 километров газораспределительных сетей.

Ранее Сиб.фм рассказывал о переводе домов с сжиженного на природный газ.