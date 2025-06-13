Жители Новосибирска 56 раз обращались в Роспотребнадзор по поводу туризма

Интересовались сибиряки нюансами в договорах с турфирмами и страховками в поездках.

Жители Новосибирской области 56 раз за минувшую неделю обратились в региональный Роспотребнадзор по вопросам туризма. Об этом расказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что количество обращений по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 12%. Это связывают с началом активного сезона отпусков и планированием летнего отдыха. Специалисты ведомства напоминают о необходимости внимательно изучать условия договоров с туроператорами, проверять наличие у компании лицензии и страхового полиса, а также уточнять информацию о возможных рисках в стране пребывания.

В случае возникновения спорных ситуаций, потребители могут обратиться в Роспотребнадзор для получения консультации и защиты своих прав.





