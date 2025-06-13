Жительница Новосибирска заметила провокационную надпись на банкноте 1000 рублей

Жительнице Новосибирска дали сдачу 1000 рублей с провокационной надписью.

«Были с подругой в кафе на Красном проспекте, рассчитывались наличными деньгами. Я сразу не заметила, а через несколько дней смотрю на банкноте странная надпись, как будто её печатью нанесли. Сначала подумала, может и сама купюра фальшивая. Но нет, проверила, она подлинная», – рассказала Сиб.фм жительница Новосибирска Оксана Прошина.

На банкноте надпись в четверостишье:

«Пошёл дедок на 5-й срок,

Подтерся Конституцией...

Ох, ему и отольется

С этой проституцией».

По словам сибирячки, комментировать смысл этих слов бессмысленно.

«Ведь каждый поймёт, о чём на самом деле идёт речь. Странно лишь одно, зачем люди делают это на деньгах. А возможно это не единственная такая купюра, которая ходит по городу», – говорит Оксана.

По её словам, 1000 рублей с провокационной надписью она оставила на память.

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