ЧП в новосибирском метро: пассажир упал на рельсы

На станции метро "Студенческая" в Новосибирске зафиксирован случай падения человека на рельсы. Согласно информации телеграм-канала, специализирующегося на экстренных ситуациях в городе, движение поездов на данном участке временно прекращено.

В настоящее время на месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи и аварийно-спасательные службы. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются — пока не определено, являлось ли это случайным падением или преднамеренным действием.

Официальные представители новосибирского метрополитена и правоохранительных органов пока не предоставили комментариев по данному происшествию.

Ранее сообщалось, что в Новосибирском метро пассажир упал на рельсы и погиб.