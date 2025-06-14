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проиcшествия

ЧП в новосибирском метро: пассажир упал на рельсы

Фото: Сиб.фм

На станции метро "Студенческая" в Новосибирске зафиксирован случай падения человека на рельсы. Согласно информации телеграм-канала, специализирующегося на экстренных ситуациях в городе, движение поездов на данном участке временно прекращено.

В настоящее время на месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи и аварийно-спасательные службы. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются — пока не определено, являлось ли это случайным падением или преднамеренным действием.

Официальные представители новосибирского метрополитена и правоохранительных органов пока не предоставили комментариев по данному происшествию.

Ранее сообщалось, что в Новосибирском метро пассажир упал на рельсы и погиб.

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Кристина Уколова
Журналист

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