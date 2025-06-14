Девушка из Новосибирска спасла грача со сломанным крылом и назвала его Гавриком

Птичку с травмированным крылом Валерия и ее молодой человек нашли 10 мая в СНТ «Яблонька». Девушка не осталась равнодушной и решила помочь грачу.

Примерно через полчаса Валерии с помощью стремянки удалось достать птицу с дерева. Грача поместили в коробку и отвезли к ветеринарам, которые выявили старый перелом крыла и некроз. В результате крыло пришлось ампутировать, а Гаврика взяли на временное содержание.

По словам девушки, птица оказалась очень умной, что вскоре подтвердилось. Гаврик быстро привык к жизни в квартире, проявлял интерес к окружающим, наблюдая за ними в зеркало, и демонстрировал акробатические номера, прыгая с мебели.

«Первое время мы тайком следили за его поведением через зеркало, он в ответ научился так же потихоньку наблюдать за нами» – признается Валерия.

Однако, понимая, что грачу тесно в однокомнатной квартире и он беспокоит домашних питомцев, Валерия занялась поиском нового места жительства для него. Сибирячка разместила объявления в социальных сетях и на них откликнулась семья, специализирующаяся на спасении птиц и содержащая птичник. Так Гаврик переехал в свой новый дом.