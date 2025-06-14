Доллар за 50 – это не фантастика: преподаватель университета имени Плеханова рассказал, когда этого можно ждать

Несмотря на то, что падение курса доллара до психологической отметки в 50 рублей за «американца» кажется сегодня крайне маловероятной, экономист Олег Скапенкер назвал эту перспективу вполне реальной – при определенных условиях.

Первым из них, как заявил Скапенкер агентству «Прайм», является восстановление справедливой системы международного разделения труда, то есть снятие барьеров для свободной международной торговли.

Вторым важным шагом станет наращивание производственного потенциала России за счет расширения экспортных возможностей. При этом, акцент делается не только на увеличении объемов экспорта, но и на диверсификации поставляемой продукции.

Третьим условием, по мнению эксперта, является укрепление роли региональных экономических объединений и увеличение доли расчетов в национальных валютах. Это позволит снизить зависимость от доллара и окажет положительное влияние на валютный курс.

Таким образом, последовательное и устойчивое развитие российской экономики является залогом укрепления рубля, в том числе до целевого уровня в 50 рублей за доллар.