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общество

Из-за израильских авиаударов новосибирские авиакомпании отменили рейсы в Дубай

Фото: Сиб.фм

Эскалация ближневосточного конфликта привела к отмене авиарейсов из России в ОАЭ. В результате ночных атак Израиля авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса в Дубай из десяти российских городов 13-14 июня, включая два рейса из Новосибирска.

По информации пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта Артема Кореняко, отмененные рейсы включали пять рейсов из Москвы, по два — из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сочи, Махачкалы, Минеральных Вод, Казани, Самары, Екатеринбурга и Уфы. В общей сложности около трех тысяч пассажиров не смогли совершить запланированные перелеты. Авиакомпания гарантирует полный возврат средств за билеты.

Параллельно авиакомпания Red Wings приняла решение отменить все рейсы в Израиль до 16 июня включительно в связи с нестабильной ситуацией в регионе.

Ранее сообщалось, что рейсы из Китая в Новосибирск задерживаются из-за тайфуна.

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Кристина Уколова
Журналист

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