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Авто

Из-за сильной жары с завтрашнего дня в Новосибирской области запретили грузовики

Фото PxHere

С 15 июня в области вводится летнее ограничение движения для большегрузов при температуре выше +32 °C.

Мера направлена на защиту дорожного покрытия от разрушения. Ограничения касаются региональных и муниципальных дорог с асфальтобетоном.

При жаре движение разрешено только ночью – с 22:00 до 10:00. Данный режим будет действовать до 31 августа включительно.

С учетом прогноза погоды на ближайшие дни, стоит ожидать, что запрет начнет действовать уже завтра. Напомним, что синоптики прогнозируют жару до +34 °C на всю ближайшую неделю – столбик термометра начнет опускаться только после 20 июня.

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Фёдор Туров
Журналист

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