Кто получит целевое направление: в Новосибирской области утвердили распределение мест в университетах

Новосибирская область определила квоты целевого приёма в вузы на 2025/2026 учебный год. Согласно данным портала «Работа в России», основными заказчиками выступили медицинские организации региона, готовые финансировать подготовку будущих специалистов.

В рамках федерального финансирования предусмотрена подготовка 20 специалистов для предприятий Минпромторга, 18 – для Минтранса, 13 – для Минприроды, 10 – для Минсельхоза, 7 – для ветеринарной службы, а также по 2 специалиста для сфер культуры и спорта.

Дополнительно из регионального бюджета будет выделено 31 место для транспортной отрасли, 18 – для промышленных предприятий, 12 – для спортивных организаций и 1 – для природоохранных структур.

Такая система целевой подготовки призвана решить проблему кадрового дефицита в ключевых отраслях экономики области, одновременно предоставляя выпускникам гарантированное трудоустройство после окончания вуза.

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