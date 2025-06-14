Новосибирец продает за полмиллиона легендарный и измененный до неузнаваемости советский автомобиль-амфибию

Единственный в Советском Союзе гражданский вездеход-амфибия «ЛуАЗ», «прокачанный» до неузнаваемости, продается в Новосибирской области. В этом году машине исполнилось 42 года.

Автовездеход покрашен в несвойственный ей черный цвет и оформлена в виде гибрида американского Jeep Wrangler и германского Gelandewagen. Брезентовой крыши нет, авто продается в виде кабриолета.

Информации о состоянии транспортного средства в объявлении также нет, указан только пробег в 10 тысяч километров.

«Перебирался весь до болтика, все делалось для себя. Цена обоснована затраченными силами и расходами на данный автомобиль», — говорится в объявлении.

Продавец уверяет, что в машине установлены спортивные сиденья от Ssangyong, карбюратор «Солекс», электрика тоже перебиралась, а вместо штатной печки стоит дизельный фен.

Машину можно приобрести за 499 тысяч рублей.