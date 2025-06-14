Общественник с Хилка раскритиковал миграционную политику в Новосибирске

Представитель Центра правовых инициатив потребителей Михаил Михайлов резко раскритиковал сложившуюся в Новосибирске миграционную ситуацию.

В своем обращении, опубликованном в сообществе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!», он обратил внимание на проблему формирования мигрантских анклавов в регионе.

Михайлов заявил, что неконтролируемый поток мигрантов привел к созданию изолированных сообществ, где дети часто не получают школьного образования, а взрослые нарушают законодательство. По его мнению, такая ситуация представляет угрозу культурной идентичности и традициям России.

Общественный деятель призвал к ужесточению миграционного законодательства и предотвращению образования этнических анклавов. Он сослался на статистические данные, согласно которым около 312 тысяч детей мигрантов по всей стране не посещают образовательные учреждения.

При этом Михайлов подчеркнул, что Россия по-прежнему открыта для мигрантов, готовых интегрироваться в общество, соблюдать законы и уважать местные традиции.

Ранее сообщалось, что с 30 июня мигранты при въезде в Россию будут обязаны сдавать биометрию.