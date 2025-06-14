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общество

Патриотический порыв: около 50 новосибирцев заключили контракт с армией в День России

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В День России на Михайловской набережной Новосибирска работал мобильный пункт отбора на военную службу, где около 50 горожан изъявили желание заключить контракт с Министерством обороны.

На специально организованной площадке потенциальные контрактники могли получить подробную информацию о социальных гарантиях и льготах для военнослужащих и их семей, ознакомиться с условиями службы в различных родах войск, а также увидеть образцы тактического обмундирования, выдаваемого новобранцам.

Как сообщает сайт Минобороны РФ, особое внимание инструкторы уделяли разъяснению мер государственной поддержки, действующих как на федеральном, так и на региональном уровне. В ведомстве подчеркнули, что все контрактники обеспечиваются полным комплектом экипировки, включая тактическую одежду, специализированную обувь, рюкзаки и индивидуальные аптечки.

После оформления необходимых документов новобранцев ожидает курс боевой подготовки под руководством опытных наставников с последующей отправкой для выполнения задач в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Сергею Шойгу исполнилось 70 лет.

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Кристина Уколова
Журналист

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