Путин подписал указ о демобилизации: кто первым вернется домой и когда начнется вывод войск

Президент Владимир Путин объявил о начале процесса возвращения мобилизованных, однако спустя несколько недель конкретные механизмы реализации этого решения остаются неясными. Несмотря на обнадеживающее заявление главы государства, действующий закон о частичной мобилизации не содержит четких положений о сроках службы, критериях отбора для демобилизации или прозрачной процедуре возвращения военнослужащих.

Особую озабоченность вызывают вопросы, оставшиеся без ответа: как учитываются семейные обстоятельства (например, необходимость ухода за тяжелобольными родственниками), каким образом подтверждается психологическое состояние бойцов (при том, что диагнозы часто носят формальный характер), и кто принимает окончательное решение о демобилизации конкретного военнослужащего.

По информации источников, близких к военному ведомству, приоритет в возвращении домой будет отдан трем категориям: контрактникам, чей срок службы подошел к концу; раненым и получившим психологические травмы (хотя процедура подтверждения таких травм остается проблемной); а также многодетным отцам и единственным кормильцам в семье (что осложняется трудностями с документальным подтверждением статуса).

Однако даже попадание в эти категории не гарантирует немедленного возвращения, поскольку полевые командиры имеют право задерживать бойцов, признавая их "незаменимыми специалистами", затягивать медицинские комиссии или оспаривать социальный статус через соответствующие службы.

Эксперты рассматривают два возможных сценария развития событий: поэтапный вывод войск до конца 2025 года (что ставит вопрос о нехватке добровольцев для замены) или возможную "заморозку" процесса демобилизации в случае ухудшения оперативной обстановки на фронте. В настоящее время тысячи семей продолжают ждать конкретных разъяснений о судьбе своих близких.

Ранее сообщалось, что говорят эксперты о мобилизации.