Путин подписал Указ. Срочная мобилизация на СВО

Президент РФ подписал распоряжение о завершении мобилизационной кампании, однако детали реализации этого решения до сих пор не ясны. Несмотря на заявление президента, законодательство о частичной мобилизации не определяет четко критерии демобилизации, сроки службы и порядок возвращения служащих домой.

Остаются нерешенными важные вопросы: как будут учитываться личные обстоятельства (например, уход за больными членами семьи), как будет оцениваться психологическое состояние солдат (учитывая формальный характер многих диагнозов), и кто будет принимать окончательное решение о демобилизации каждого конкретного военнослужащего.

По сведениям из источников, близких к Министерству обороны, в приоритетном порядке будут возвращены домой три категории: военнослужащие по контракту, у которых истек срок службы; лица, получившие ранения или психологические травмы (процедура подтверждения которых остается сложной); а также отцы многодетных семей и единственные кормильцы (подтверждение статуса которых затруднено).

Однако даже соответствие этим критериям не гарантирует быстрого возвращения, так как командиры на местах могут задерживать солдат, считая их "незаменимыми специалистами", затягивать медицинские освидетельствования или оспаривать их социальный статус.

Аналитики рассматривают два варианта развития событий: постепенный вывод войск до конца 2025 года (что вызывает вопросы о нехватке добровольцев) или приостановку демобилизации в случае ухудшения ситуации на передовой. Многие семьи продолжают ожидать конкретной информации о судьбе своих родных.