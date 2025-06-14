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общество

С праздником, папа: подборка поздравительных открыток в честь Дня отца

Традиционно международный День отца отмечается в третье воскресенье июня, поэтому дата постоянно «плавает», как и у многих других праздников. В прошлом году его отмечали 16 июня, а в этом он пройдет уже завтра, 15 июня.

Это праздник, который в России отмечается дважды – наряду с июнем в нашей стране его проводят в третье воскресенье октября. С 2008 года День отца стали проводить в отдельных регионах, а с 2021-го он стал всероссийским.

Сиб.фм составил небольшую подборку поздравлений с этим днем. На любой вкус – как смешных, так и трогательных.

Фото С праздником, папа: подборка поздравительных открыток в честь Дня отца 2

Фото С праздником, папа: подборка поздравительных открыток в честь Дня отца 3

Фото С праздником, папа: подборка поздравительных открыток в честь Дня отца 4

Фото С праздником, папа: подборка поздравительных открыток в честь Дня отца 5

Фото С праздником, папа: подборка поздравительных открыток в честь Дня отца 6

Фото С праздником, папа: подборка поздравительных открыток в честь Дня отца 7

Фото С праздником, папа: подборка поздравительных открыток в честь Дня отца 8

Фото С праздником, папа: подборка поздравительных открыток в честь Дня отца 9

Фото С праздником, папа: подборка поздравительных открыток в честь Дня отца 10

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Фёдор Туров
Журналист

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