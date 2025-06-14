«Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ

В Новосибирске завершился первый день ежегодного музыкального фестиваля Черника Music Fest. Местом ее проведения снова стал парк «Арены», где сегодня прошла первая часть праздничного концерта. Чем запомнился первый день «Черники»?

В первый фестивальный день зрителей перед гостями выступили Айвазовский оркестр, Антоха МС, Ramila, RADIO TAPOK, Sigma Boy (Betsy), а завершили день ветераны сцены из 90-х — группа «Отпетые Мошенники».

Завтра на эту же сцену выйдут Jakone & Kiliana, Bakhtin, GSPD, Dead Blonde, Хаски, Rock Privet и Macan.