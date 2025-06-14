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вчера 23:34
общество

«Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ

В Новосибирске завершился первый день ежегодного музыкального фестиваля Черника Music Fest. Местом ее проведения снова стал парк «Арены», где сегодня прошла первая часть праздничного концерта. Чем запомнился первый день «Черники»?

В первый фестивальный день зрителей перед гостями выступили Айвазовский оркестр, Антоха МС, Ramila, RADIO TAPOK, Sigma Boy (Betsy), а завершили день ветераны сцены из 90-х — группа «Отпетые Мошенники».

Завтра на эту же сцену выйдут Jakone & Kiliana, Bakhtin, GSPD, Dead Blonde, Хаски, Rock Privet и Macan.

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 18

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 19

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 20

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 21

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 22

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 23

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 24

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 25

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 26

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 27

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 28

Фото «Сигма-бой» на бис, пение в противогазе и неожиданный Рамиль: чем запомнился первый день «Черники»: ФОТОРЕПОРТАЖ 29

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Фёдор Туров
Журналист

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