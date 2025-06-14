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проиcшествия

Трагедия в Новосибирске: 12-летняя девочка утонула в карьере на Юго-Западном

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске на территории Юго-Западного жилого массива произошла трагедия – в карьере утонула 12-летняя девочка.

По информации МАСС, инцидент произошел в необорудованном для купания месте, где ребенок нырнул и не смог выбраться на поверхность.

Предварительное расследование показало, что школьница находилась у водоема без присмотра взрослых. Спасатели отмечают, что трагедии можно было избежать, если бы родители должным образом проинструктировали ребенка об опасности купания в запрещенных местах или если бы очевидцы остановили детей, увидев их в воде.

В МАСС подчеркнули, что гибель ребенка стала следствием халатного отношения взрослых – одни не объяснили детям правила безопасности, другие не предприняли действий, заметив купающихся подростков.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в реку у Речного вокзала съехала и утонула ГАЗель.

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Кристина Уколова
Журналист

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