Трагедия в Новосибирске: 12-летняя девочка утонула в карьере на Юго-Западном

В Новосибирске на территории Юго-Западного жилого массива произошла трагедия – в карьере утонула 12-летняя девочка.

По информации МАСС, инцидент произошел в необорудованном для купания месте, где ребенок нырнул и не смог выбраться на поверхность.

Предварительное расследование показало, что школьница находилась у водоема без присмотра взрослых. Спасатели отмечают, что трагедии можно было избежать, если бы родители должным образом проинструктировали ребенка об опасности купания в запрещенных местах или если бы очевидцы остановили детей, увидев их в воде.

В МАСС подчеркнули, что гибель ребенка стала следствием халатного отношения взрослых – одни не объяснили детям правила безопасности, другие не предприняли действий, заметив купающихся подростков.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в реку у Речного вокзала съехала и утонула ГАЗель.