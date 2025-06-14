Трагическая статистика: за два дня на водоемах Новосибирской области погибли 7 человек

В Новосибирской области за 12-13 июня на водоемах погибли семь человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

12 июня на реке Бердь утонул шестилетний мальчик, оставшийся без присмотра взрослых. В тот же день на озере в СНТ "Ключи-1" погиб 45-летний мужчина.

13 июня зафиксировано пять смертельных случаев. На котловане в Юго-Западном жилмассиве утонула 12-летняя девочка, также находившаяся без сопровождения. В Искитиме пропал 13-летний подросток, купавшийся в реке Бердь. Среди погибших взрослых — 19-летний молодой человек в Сузунском районе и 30-летний мужчина в парке "Кольцово".

Все происшествия произошли в местах, не предназначенных для купания, где установлены запрещающие знаки. В двух случаях было зафиксировано алкогольное опьянение у погибших взрослых. Как отмечают в МЧС, все погибшие дети находились у воды без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области утонул восьмилетний мальчик.