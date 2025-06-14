В Новосибирске разобрали один из мостов, чтобы потом построить его заново

Сегодня дорожные рабочие приступили к демонтажу старого моста через реку Ельцовку-2 на улице Сухарной. Капитальный ремонт мостовой переправы обойдется городу в 172 миллиона рублей и к середине октября мост должен снова открыться.

Как заявили в мэрии, после ремонта длина моста увеличится до 23,8 метра, на нем будут две полосы движения шириной по 3,75 метра каждая, тротуары шириной по 2,25 метра и метровые полосы безопасности.

Работу выполняет ООО «НСК». Временный мост через Ельцовку уже работает. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность в зоне ремонта и следить за временными изменениями в организации движения.

«Объездная трасса включает две полосы шириной 3,5 метра каждая и тротуар — 1,5 метра», — уточнили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.