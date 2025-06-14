В Новосибирске женщина обнаружила на тысячной купюре провокационную надпись про Путина

Новосибирской жительнице при расчете дали тысячу рублей с надписью оскорбительного содержания.
"Мы с подругой посетили кафе на Красном проспекте и расплатились наличными. Я сразу не обратила внимания, но через пару дней заметила странный текст на купюре, словно нанесенный штампом. Сначала засомневалась в подлинности банкноты. Однако проверка показала, что она настоящая", — поделилась Оксана Прошина, жительница Новосибирска, с ресурсом Сиб.фм.
На банкноте было напечатано четверостишие:
«Пошёл дедок на 5-й срок,
Подтерся Конституцией...
Ох, ему и отольется
С этой проституцией».
Сибирячка отметила, что толковать смысл этих слов нет необходимости.
"Ведь всем понятно, что имеется в виду. Непонятно только, зачем люди пишут такое на деньгах. Вполне возможно, что в городе таких купюр немало", — предположила Оксана.
По ее словам, купюру в 1000 рублей с провокационным текстом она решила оставить себе как сувенир.