В Новосибирске женщина обнаружила на тысячной купюре провокационную надпись про Путина

Новосибирской жительнице при расчете дали тысячу рублей с надписью оскорбительного содержания.

"Мы с подругой посетили кафе на Красном проспекте и расплатились наличными. Я сразу не обратила внимания, но через пару дней заметила странный текст на купюре, словно нанесенный штампом. Сначала засомневалась в подлинности банкноты. Однако проверка показала, что она настоящая", — поделилась Оксана Прошина, жительница Новосибирска, с ресурсом Сиб.фм.

На банкноте было напечатано четверостишие:

«Пошёл дедок на 5-й срок,

Подтерся Конституцией...

Ох, ему и отольется

С этой проституцией».

Сибирячка отметила, что толковать смысл этих слов нет необходимости.

"Ведь всем понятно, что имеется в виду. Непонятно только, зачем люди пишут такое на деньгах. Вполне возможно, что в городе таких купюр немало", — предположила Оксана.

По ее словам, купюру в 1000 рублей с провокационным текстом она решила оставить себе как сувенир.