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В Новосибирской области продается пивоваренный завод с богатой историей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области выставлен на продажу действующий пивоваренный завод с многолетней историей. Производственный комплекс предлагается за 80 миллионов рублей.

Предприятие включает в себя полный цикл производства: технологические цеха, склады готовой продукции, современное оборудование и все необходимые коммуникации. По словам продавцов, завод полностью готов к работе и требует минимальных вложений для запуска.

«Это не просто производственные площади, а предприятие с богатыми традициями. Новый владелец получит готовый бизнес с налаженными технологиями и возможностью развивать собственную торговую марку», — отмечается в описании объекта.

Среди ключевых преимуществ — высокая рентабельность пивоваренного бизнеса, возможность расширения ассортимента и выхода на новые рынки сбыта. Потенциальным покупателям предлагают организовать осмотр предприятия и предоставить детальную информацию о его работе.

Финансовые показатели, включая прибыль, окупаемость и текущие обороты, уточняются по запросу. Аналогично доступна информация о штате сотрудников и условиях аренды помещений.

Этот объект может представлять интерес для инвесторов, планирующих войти на рынок производства напитков с готовой инфраструктурой и проверенными технологиями.

Ранее Сиб.фм рассказывал о первом месте Новосибирской области в рейтинге смертности бизнеса.

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Рафаэль Адам
Журналист

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